Ehefrau aus Eifersucht erstochen: Es bleibt bei lebenslang

Justitia zeigte keine Gnade mit dem Mann - © APA (Pfarrhofer)

Das Oberlandesgericht Linz hat am Montag die lebenslange Haftstrafe eines Frühpensionisten bestätigt, der im Juli 2016 seine Frau in Ried im Traunkreis mit unzähligen Messerstichen und Axthieben aus Eifersucht getötet hat. Der Berufungssenat sah das vom Landesgericht Steyr verhängte Strafmaß u.a. wegen der besonderen Grausamkeit und der akribischen Planung der Tat als gerechtfertigt an.