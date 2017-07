“Ehe für alle” in Deutschland vermutlich ab Oktober möglich

Gleichgeschlechtliche Paare können im Herbst heiraten - © APA (dpa)

Die “Ehe für alle” in Deutschland kann voraussichtlich ab Oktober geschlossen werden: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das entsprechende Gesetz am Donnerstag unterzeichnet, wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamts am Freitag in Berlin mitteilte. Das Gesetz war Steinmeier rund eine Woche lang zur Prüfung vorgelegen.