EHC muss zum KAC und nach Zell am See

Am Samstag trifft das Team von Coach Ressmann auf den KAC II. Schon einen Tag später warten die Zeller Eisbären auf die Lustenauer. Mit zwei Siegen wollen die Löwen den Anschluss an das Mittelfeld schaffen und in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Am Samstag schon um 16.00 Uhr wartet der KAC II auf das Lustenauer Team. Die Kärntner, die derzeit das Tabellenende zieren, konnten in der bisherigen Saison noch keine Punkte anschreiben. Trotzdem ist das Team keinesfalls zu unterschätzen. „Wenn wir drei Punkte einfahren wollen, müssen wir mit voller Konzentration in diese Partie gehen. Überheblichkeiten gegen das Tabellenschlusslicht sind unangebracht und wir werden von der ersten bis zur letzten Minute hellwach sein“, so Daniel Stefan, Verteidiger des EHC Alge Elastic Lustenau.

Am Sonntag um 16.30 Uhr sind die Lustenauer beim EK Zell am See engagiert. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams zu Beginn der Meisterschaft endete mit einem 3:2 Auswärtserfolg für die Pinzgauer. Dabei führten die Lustenauer bis vier Minuten vor Spielende mit 2:1 und wollen sich für diese bittere Niederlage revanchieren. „Mit dem EK Zell am See haben wir noch eine Rechnung offen. Die verlorenen Punkte im ersten Spiel wollen wir nun auswärts holen. Auch bei diesem Spiel ist es wichtig, mit voller Konzentration zu agieren und unsere Chancen vor dem Tor zu nützen. In der Defensive müssen wir stabil agieren und die Zeller von der Gefahrenzone fernhalten,“ so Daniel Stefan.

Aus beruflichen Gründen wird Johannes Lins die Reise am kommenden Wochenende nicht mitmachen können. Für ihn rücken Mathias Adam sowie Jonas Kofler in den Kader der Lustenauer auf.

EC KAC II : EHC Alge Elastic Lustenau

Samstag, 21. Oktober 2017, 16.00 Uhr, Stadthalle Klagenfurt

Schiedsrichter: Andrea Benvegnu, Miha Bulovec, Matej Arlic, Federico Giacomozzi

EK Zell am See : EHC Alge Elastic Lustenau

Sonntag, 22. Oktober 2017, 16.30 Uhr, Eisbärenarena Zell am See

Schiedsrichter: Ales Fajdiga, Daniel Höller, Daniel Holzer, Gregor Rezek