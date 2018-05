EHC Lustenau verpflichtet zwei Nationalteamspieler

Gleich mit zwei Nationalspielern verstärkt sich der EHC Alge Elastic Lustenau auf der Torhüter Position.

Maris Jucers heißt der neue Stammtorhüter des EHC Alge Elastic Lustenau. In der vergangenen Saison spielte der 30-jährige Lette bei Lyon in der höchsten französischen Liga. Mit seinem Team belegte er nach dem Grunddurchgang den fünften Tabellenrang und konnte den in Frankreich ausgespielten Cup gewinnen. Unter anderem war Jucers auch bei Dinamo Riga in der KHL tätig und absolvierte für Lettland bereits über 20 Nationalteam-Einsätze.