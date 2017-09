EHC Lustenau unterlag Meister Ritten knapp

Dabei konnten die Sticker das Spiel über weite Strecken recht offen gestalten, scheiterten aber immer wieder am Top Torhüter von Ritten. Trotz der Niederlage bleibt die Erkenntnis, dass man mit den Top-Teams der Liga mithalten kann und sie bei optimalem Spielverlauf auch besiegen kann.

Die Lustenauer begannen wie aus der Pistole geschossen und erarbeiteten sich in den ersten Minuten einige Torchancen, die jedoch vom italienischen Torhüter Patrick Kileen entschärft wurden. Erst im Verlauf des Spieles kamen die Rittner besser ins Spiel und setzten Lustenau unter Druck. In der 13. Minute erstmals Jubel bei den Südtirolern. Simon Kostner konnte Lustenaus Torhüter Mikko Rämö zum ersten Mal bezwingen. Mit diesem knappen Spielstand endete auch das erste Drittel.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitt waren die Lustenauer beinahe sechs Minuten in Überzahl. In dieser Zeit kamen sie zu zahlreichen Chancen. Eine davon nutzte Dominik Oberscheider in der 26. Minute zum überaus verdienten Ausgleich. Die Südtiroler zeigten sich wenig geschockt und übernahmen in Folge das Kommando auf dem Eis, doch die Lustenauer Abwehr stand sehr gut und so kam das Team ebenfalls zu einigen Konterchancen. Aufregung dann in der 36. Minute. Nur durch eine regelwidrige Abwehr eines Rittner Verteidigers konnten die Italiener den 1:2 Rückstand vermeiden. Den dafür ausgesprochenen Penalty konnte Max Wilfan jedoch nicht verwerten. Nur eine Minute später waren es die Südtiroler, die abermals über den Führungstreffer jubeln durften. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Lustenauer antworteten prompt. Nach Idealzuspiel von Max Wilfan war es Pierre Wolf, der den erneuten Ausgleich erzielte. So musste das letzte Drittel über den Spielausgang entscheiden.

In der 42. Minute mussten die Lustenauer den abermaligen Führungstreffer der Rittner hinnehmen. Trotz des großen Bemühens seitens der Cracks von Trainer Gerald Ressmann konnte der Ausgleich nicht mehr erzielt werden und so musste sich der EHC Alge Elastic Lustenau mit 2:3 geschlagen geben. Schon am Samstag wartet das nächste Heimspiel auf die Lustenauer Cracks. Zu Gast in der Rheinhalle in Lustenau ist der WSV Sterzing. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

EHC Alge Elastic Lustenau : Rittner Buam 2:3 (0:1 / 2:1 / 0:1)

Torschützen EHC Alge Elastic Lustenau: Dominik Oberscheider (26. Min.), Pierre Wolf (39. Min.)

Torschützen Rittner Buam: Simon Kostner (13. Min. / 38. Min.), Alexander Eisath (42. Min.)