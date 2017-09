EHC Lustenau testet in Dübendorf

Die Schweizer spielen in der höchsten Amateurliga der Schweiz und stellen für die Lustenauer einen ernstzunehmenden Testgegner dar. Der EHC Dübendorf bestritt schon ein Vorbereitungsspiel gegen die VEU Feldkirch und musste sich dabei nur knapp mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Die ersten beiden Spiele des EHC Alge Elastic Lustenau im Rahmen der Vorbereitung gegen La Chaux de Fonds und Chur machen Lust auf mehr. Nun testen die Lustenauer erstmals in dieser Saison in der Fremde und sind zu Gast beim EHC Dübendorf. Auch bei diesem Spiel will Coach Ressmann wieder den gesamten Kader zum Einsatz bringen. „Die neuen Spieler haben sich schon recht gut in die Mannschaft integriert. Auch die jungen einheimischen Spieler haben einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht. Grundsätzlich bin ich mit der bisherigen Vorbereitungsphase sehr zufrieden“, so Ressmann. Spielbeginn in Dübendorf ist bereits um 17.15 Uhr.

EHC Dübendorf : EHC Alge Elastic Lustenau

Samstag 2. September 2017, 17.15 Uhr

Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf