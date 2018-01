EHC Lustenau steht unter Zugzwang

Morgen Dienstag empfängt der EHC Alge Elastic Lustenau in der Rheinhalle Lustenau das Team vom HC Fassa – Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Leider wurde es nichts aus den erhofften Punkten gegen den HDD Jesenice am vergangenen Samstag. Lange Zeit konnte Lustenau das Spiel gegen die spielstarken und robusten Slowenen ausgeglichen gestalten, doch im letzten Drittel setzte sich Jesenice schlussendlich klar mit 5:2 durch. Dabei musste Lustenau dem hohen Tempo in den ersten beiden Spielabschnitten Tribut zollen. Auch die zahlreichen Spielerausfälle durch Erkrankungen bzw. Verletzungen auf Seiten der Lustenauer spielte eine maßgebliche Rolle.

Das erste Spiel zwischen Lustenau und Fassa Mitte Novemberkonnte der EHC Alge Elastic Lustenau mit 4:0 für sich entscheiden. Die Italiener sind jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Diese mussten sich am vergangenen Samstag dem EC Bregenzerwald nur knapp mit 6:5 geschlagen geben. „In dieser Phase der Meisterschaft sowie in unserer Situation ist kein Team in der ganzen Liga zu unterschätzen. Wir werden 60 Minuten lang starkes Eishockey bieten müssen, um als Sieger vom Eis zu gehen“, so Philipp Koczera. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.