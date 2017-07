EHC Lustenau probt Ernstfall gegen starke Schweizer Klubs

Gemeinsam mit dem Vorstand entschied sich Trainer Gerald Ressmann für gesamt vier Spiele gegen durchwegs sehr starke Gegner aus der Schweiz. Für Ressmann ist es wichtig, sich bei den Spielen schnell an das hohe Tempo zu gewöhnen, welches mit der Alps Hockey League vergleichbar ist.

Das erste Spiel findet am Samstag, 19. August zu Hause gegen das Nationalliga B Team La Chaux de Fonds statt. Am Samstag, 26. August trifft das Lustenauer Team ebenfalls zu Hause auf den EHC Chur. Weiter geht es am darauffolgenden Samstag, 2. September auswärts gegen den EHC Dübendorf. Den Abschluss des Vorbereitungsprogrammes bildet das Spiel am Dienstag, 5. September gegen die Rapperswil Jona Lakers zu Hause in der Rheinhalle Lustenau.

Mannschaftspräsentation und Eröffnungsfeier

Nach dem Spiel am Samstag, 26. August gegen den EHC Chur findet im VIP-Raum der Rheinhalle Lustenau die Eröffnungsfeier inklusive Mannschaftspräsentation statt. Der Eintritt zu dieser Eröffnungsfeier ist kostenlos.

Saisonbeginn am 9. September zu Hause gegen Zell am See

Im ersten Spiel der Alps Hockey League 2017/18 trifft der EHC Alge Elastic Lustenau zu Hause in der Rheinhalle Lustenau auf das Team vom EK Zell am See. Weitere Details folgen.

Vorbereitungsprogramm:

Sa. 19.08.2017 18:30 Uhr EHC Alge Elastic Lustenau : La Chaux de Fonds Rheinhalle Lustenau

Sa. 26.08.2017 19:30 Uhr EHC Alge Elastic Lustenau : EHC Chur Rheinhalle Lustenau

Sa. 02.09.2017 17:15 Uhr EHC Dübendorf : EHC Alge Elastic Lustenau Eishalle Dübendorf

Di. 05.09.2017 19:30 Uhr EHC Alge Elastic Lustenau : Rapperswil Jona Lakers Rheinhalle Lustenau