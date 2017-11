EHC Lustenau mit Neostürmer Ulmer im Nobelskiort

Auch an diesem Wochenende sind die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau auswärts engagiert. Am Samstag ab 19.30 Uhr trifft das Team von Coach Albert Malgin auf die Adler aus Kitzbühel. Dabei kann der Trainer erstmals auf die Dienste von Lustenaus neuen Stürmer Jeff Ulmer zurückgreifen.

Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der laufenden Saison. Die Kitzbühler, die sich an verschiedenen Positionen im Vergleich zum letzten Jahr verstärkt haben, liegen nach 13 Partien mit sechs Siegen und sieben Niederlagen auf dem zwölften Tabellenrang, zwei Plätze vor Lustenau. So wie der EHC mussten sich die Adler am vergangenen Wochenende geschlagen geben (6:3 gegen Sterzing) und möchten mit einem Sieg gegen Lustenau in der Tabelle weitere Ränge gutmachen.