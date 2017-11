EHC Lustenau kann doch noch gewinnen

Nach drei Niederlagen in Folge bejubelt der EHC Alge Elastic Lustenau den Auswärtssieg in Kitzbühel. Bei seinem zweiten Spiel als Headcoach ging Albert Malgin erstmals als Sieger vom Eis.

In einem spannenden Spiel gelang den Lustenauern ein verdienter 4:2 Auswärtserfolg gegen den EC Kitzbühel. Vater des Erfolges war Philipp Winzig, der zwei Treffer erzielte und die zwei weiteren Treffer mustergültig vorbereitete. Ebenfalls zeigte auch Yan Stastny auf – er gab zu den beiden Winzig-Toren den entscheidenden Pass. Neuzugang Jeff Ulmer machte ein solides Spiel, muss sich aber im Gefüge des Lustenauer Teams noch zurecht finden.

Das Spiel begann mit leichten Vorteilen für die Tiroler. Den Lustenauern war eine gewisse Unsicherheit nach drei verlorenen Spielen anzusehen, doch schon bald erholte sich der EHC und machte ebenfalls Druck auf das Gehäuse von Kitzbühel. In der achten Minute konnten die Lustenauer erstmals Jubeln. Nach Vorbereitung von Dominik Oberscheider und Philipp Winzig war es der Kapitän Max Wilfan höchstpersönlich, der den EHC in Führung schoss. Diese Führung hatte bis zur 16. Minute bestand, ehe Olegs Sislannikovs den Ausgleich für Kitzbühel erzielen konnte. Die Lustenauer zeigten sich wenig geschockt und konnten nur rund zwei Minuten später den abermaligen Führungstreffer durch Dominik Oberscheider erzielen. Die Vorbereiter waren Wiederum Philipp Winzig und Max Wilfan. Mit diesem knappen Ergebnis ging es in die erste Drittelpause.