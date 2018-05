EHC Lustenau investiert in den Nachwuchs

Ein weiteres wichtiges Zeichen in Richtung Zukunftsförderung setzt der EHC Alge Elastic Lustenau mit der Verpflichtung von Torgny Bendelin.

Der gebürtige Schwede trainierte in den letzten drei Jahren die U17 bzw. U18 Nationalmannschaft seines Landes und erreichte bei den jeweiligen Weltmeisterschaften zweimal die Bronze- und einmal die Silbermedaille. Außerdem schafften unter ihm schon einige junge Schweden den Sprung in die NHL nach Nordamerika, die wohl beste Liga der Welt. In der kommenden Saison ist er der Nachwuchsleiter beim EHC Alge Elastic Lustenau.