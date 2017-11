EHC Lustenau hofft auf einen Auswärtssieg

Nach dem Heim-Doppelwochenende gegen Pustertal und den KAC wartet die nächste lange Auswärtsfahrt auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau. Der Weg führt sie dabei über den Brenner zum HC Fassa.

So wie die Lustenauer startete auch der HC Fassa nicht optimal in die Saison. Mit sechs Siegen und zehn Niederlagen rangieren sie derzeit auf Rang 14, was nicht den Erwartungen der Teamleitung entspricht. Nach sechs Niederlagen in Folge gewannen sie am vergangenen Wochenende recht überraschend gegen Laibach und zeigten aufsteigende Leistung.