EHC Lustenau brennt auf Wiedergutmachung

5:2 musste sich der EHC Alge Elastic Lustenau in Feldkirch geschlagen geben. Zahlreiche individuelle Fehler sowie mangelnde Chancenauswertung – vor allem in Überzahlsituationen – waren die ausschlaggebenden Faktoren für diese Niederlage. Doch schon 96 Stunden nach der Derby-Niederlage haben die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau die Möglichkeit, sich zu revanchieren und einen Heimerfolg gegen die VEU Feldkirch einzufahren.Bis weit in die Nacht wurde am Dienstag das Spiel gegen die VEU Feldkirch in der Kabine des EHC zwischen den Spielern und Trainer Gerald Ressmann analysiert und diskutiert. Das Spiel ist somit abgehakt und die Lustenauer werden alles dafür geben um das Heimspiel gegen den Lokalrivalen aus dem Oberland für sich zu entscheiden.

Coach Ressmann verspricht den Fans ein anderes Auftreten seiner Mannschaft. „Wir werden wieder zu unseren alten Tugenden zurückkehren und mit viel Biss, viel Mut und noch mehr Willen in die Partie gehen. Es wird wieder jener EHC Alge Elastic Lustenau zu sehen sein, den die Fans kennen. Das Spiel in Feldkirch war von unserer Seite aus schlecht, wir müssen wieder versuchen, einfaches Eishockey zu spielen und den direkten Abschluss suchen. In der Defensive ist es enorm wichtig, die Gefahrenzone zu schützen und kompromisslos aufzutreten“, so Trainer Gerald Ressmann.

Feldkirch hat sich nochmals verstärkt und den bisher vereinslosen Chris Harand unter Vertrag genommen. Sollte es mit der Anmeldung klappen, wird er beim Derby die Verteidigung der Oberländer komplettieren.

EHC Alge Elastic Lustenau : VEU Feldkirch

Samstag, 11. Februar 2017, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Daniel Krausz, Alex Lazzeri, Patrick Kalb, Gerald Mutz

VIDEO VOM ERSTEN DUELL FELDKIRCH vs LUSTENAU