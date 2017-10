EHC Bregenzerwald vs HC Pustertal live

Diesen wollen sich die Wälder am Samstag im direkten Duell wieder zurückholen. Das Heimspiel in Dornbirn beginnt um 19:30 Uhr und wird zudem live übertragen.

Gerade mal ein Punkt trennt die Wälder vom HC Pustertal. Die Mannschaft aus Bruneck war in der vergangenen Saison neben Ritten das dominanteste Team, nach dem Grunddurchgang hatte man zum Drittplatzierten 13 Punkte Vorsprung. Umso überraschender kam das frühe Aus im Viertelfinale gegen Cortina ohne einen einzigen Sieg in der Serie. In der zweiten Alps Hockey League Spielzeit fehlte den Wölfen bisher die Konstanz, wobei man sich auswärts stark präsentierte, mit gerade Mal einer Overtimeniederlage.

Die Statistik von Thomas Tragust kann bisher nicht an die Vorsaison anknüpfen. Der Schlussmann der Pustertaler war im vergangenen Jahr das Maß der Dinge und auch bester Torhüter der Liga. Derzeit liegt Tragust mit 90% Fangquote nur auf dem 17. Platz, Misa Pietilä befindet sich auf Rang sieben. (93%) Der Finne bestritt sein erstes Spiel für den ECB am 12.11.2016, ebenfalls gegen Pustertal.

Sein Landsmann Jussi Tupamäki, Trainer des EC Bregenzerwald, sieht den Knackpunkt für die Spiele auf der mentalen Ebene: „Die Spieler sind in Neumarkt mit der Zeit frustriert geworden, da einfach kein Tor fallen wollte. Wir arbeiten daran, besonders in diesen Situationen nicht nervös zu werden. In engen Spielen können Strafen natürlich auch die Entscheidung bringen, deshalb wollen wir von der Bank so gut es geht fernbleiben.“

Spielbeginn gegen den HC Pustertal ist um 19:30 Uhr. ECB TV überträgt die Begegnung live ab 19:20 auf dem Youtube Kanal des Vereins: Klick!