Egon Schieles Gemälde “Danaë” von Auktion zurückgezogen

Das Mindestgebot von 30 Millionen Dollar war offenbar zu hoch - © APA (AFP)

Das auf einen Kaufpreis von bis zu 40 Millionen Dollar (36 Mio. Euro) geschätzte Gemälde “Danaë” des österreichischen Expressionisten Egon Schiele ist am Dienstag kurzfristig von einer Auktion in New York zurückgezogen worden. Das Mindestgebot von 30 Millionen Dollar (27 Mio. Euro) war offenbar zu hoch, wie das “Wall Street Journal” berichtete.