EGMR berät über Berlusconis Amtsverbot

Vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat am Mittwoch die erste Anhörung im Fall des italienischen Ex-Premiers Silvio Berlusconi begonnen. Der TV-Unternehmer klagt den italienischen Staat wegen des gegen ihn verhängten sechsjährigen Ämterverbots.

Weil Berlusconi wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilt ist, darf er bis 2019 keine politischen Ämter bekleiden. Die Vertreterin der italienischen Regierung, Maria Giuliana Civinini, berichtete, dass Italien im Fall Berlusconis keineswegs die Menschenrechte des Ex-Premiers verletzt habe. “Das Recht ist bis ins Detail respektiert worden”, so Civinini. Berlusconis Ausschluss aus dem Parlament vor fast genau vier Jahren – am 27. November 2013 – und das Ämterverbot seien rechtmäßig erfolgt.

17 Richter unter der Führung der deutschen Gerichtspräsidentin Angelika Nussberger befassten sich in Straßburg mit dem Fall Berlusconi. Dieser hat acht internationale Staranwälte engagiert, um eine Aufhebung des Ämterverbots zu erreichen. Zu ihnen zählen zwei Experten in Menschenrechtsfragen der Kanzlei “Doughty Street Chambers”, für die auch Amal Clooney, Frau des Hollywood-Schauspielers George Clooney, tätig ist.

Edward Fitzgerald, Spitzenanwalt der “Doughty Street Chambers”, argumentierte vor Gericht, dass Berlusconi seinen Senatssitz nach einer Abstimmung verloren habe, bei der seine Gegner die Mehrheit darstellten. “Da ging es nicht um Gerechtigkeit. Der Senat ist zu einem römischen Amphitheater geworden, in dem eine Mehrheit mit dem Daumen nach oben oder nach unten über Berlusconis Schicksal entschieden hat”, argumentierte Fitzgerald. Der Beschluss, Berlusconi aus dem Senat auszuschließen, sei willkürlich erfolgt. Dagegen habe der Medienunternehmer keinerlei Einspruch einlegen können.

Berlusconi vertraut auf ein positives Urteil des EMGR. “Ich habe lang warten müssen. Doch jetzt bin ich zuversichtlich. Unabhängig vom Gerichtsbeschluss werde ich mich jedenfalls im Wahlkampf engagieren, um die Mitte-Rechts-Parteien zum Erfolg zu führen”, so Berlusconi im Interview mit der römischen Tageszeitung “La Repubblica” am Mittwoch.

Berlusconi nahm nicht persönlich an der ersten und wohl einzigen Anhörung vor dem Gericht teil. Bis es ein Urteil des EGMR geben wird, dürften noch mehrere Monate vergehen. Lehnt Straßburg die Klage ab, ist eine Rückkehr Berlusconis in die aktive Politik bis November 2019 ausgeschlossen. Selbst eine Entscheidung zu seinen Gunsten könnte aber zu spät kommen. Italien wählt im kommenden Frühjahr ein neues Parlament. Berlusconi würde gerne als Spitzenkandidat eines vereinten Mitte-Rechts-Lagers in den Wahlkampf ziehen und zum fünften Mal Regierungschef werden. Der 81-Jährige drängt daher auf einen möglichst späten Wahltermin im Mai, wogegen sich jedoch die anderen Parteien stemmen. Der Wahltermin wird vom italienischen Präsidenten nach Auflösung des Parlaments bestimmt.