Egger zu VP-Plänen: "Keine Belastung von Grundbesitzern"

In seiner Funktion als FPÖ-Raumplanungssprecher steht der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger den Maßnahmen der ÖVP gegen Baulandhortung skeptisch gegenüber: "Belastungen und Eingriffe in Eigentumsrechte werden wir nicht akzeptieren".

Die Vorarlberger ÖVP plant Maßnahmen gegen die Baulandhortung und für leistbares Wohnen. Wird neuerworbener Baugrund nicht innerhalb von sieben Jahren bebaut, so muss der Käufer das Grundstück der Gemeinde zum Erwerb anbieten, so einer der Vorschläge des ÖVP-Landtagsklubs. “Häuslebauer” sollen nicht betroffen sein. Die mitregierenden Grünen signalisierten Zustimmung, wollen aber noch verhandeln.

Egger sieht Maßnahmen längst überfällig

“Wir alle wissen, dass Grund und Boden keine vermehrbaren Güter sind und die Flächen gerade in Vorarlberg begrenzt sind. Daraus ergibt sich zwangsweise die Notwendigkeit des sorgsamen und wirtschaftlichen Umgangs mit den vorhandenen Flächen. Es wird sich zeigen, wie die Landesregierung diese Herausforderungen in die Änderung des Raumplanungsgesetzes einfließen lässt. Eines steht für uns aber heute schon fest: Belastungen und Eingriffe in Eigentumsrechte werden wir nicht akzeptieren”, so der FPÖ-Raumplanungssprecher, LAbg. Bgm. Dieter Egger zur im Frühjahr anstehenden Gesetzesänderung.