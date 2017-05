Dönmez fühlt sich bei Grünen nicht mehr wohl - © APA (Archiv)

Der ehemalige Grüne Bundesrat Efgani Dönmez verlässt die Grünen. Grund sei, dass ihm die Partei einen Besuch mit dem Chef der Wiener Identitären, Martin Sellner, in einem Flüchtlingswohnprojekt in Leonding bei Linz untersagt habe, berichtete der “Standard” am Dienstag online. Laut “Oberösterreichischen Nachrichten” könnte Donmez auf die Liste von ÖVP-Chef Sebastian Kurz wechseln.