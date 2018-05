Efef Hohenems wird weitergeführt: Standort und Arbeitsplätze gesichert

Seit Mittwochvormittag ist es nun fix: Der Standort des Fleisch- und Wurstproduzenten EFEF in Hohenems wird weitergeführt – und zwar vom Lauteracher Metzgereibetrieb Vonach.

Intensive Verhandlungen

In den Vorwochen sind intensive Gespräche zwischen dem Efef-Besitzer Rewe Austria Fleischwaren GmbH, dem Land Vorarlberg, der Landwirtschaftskammer und der Stadt Hohenems geführt worden – mit erfolgreichem Ausgang. Der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger zeigt sich überglücklich über die Lösung: „Dank der Bemühungen von allen Seiten konnte es nun gelingen, dass die Arbeitsplätze hier in Hohenems gehalten werden können und dass auch weiterhin die Verarbeitung und Abnahme der hochwertigen regionalen Produkte aus Vorarlberg hier in der Stadt möglich bleibt.”