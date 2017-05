EFD goes weltweit – Freiwilligeneinsatz in Indonesien

„Da das aha glücklicherweise Partner bei einem großen Kooperationsprojekt ist, können wir diesen speziellen Platz anbieten. Der Einsatz unterscheidet sich stark von einem klassischen Europäischen Freiwilligendienst in Europa, da man hier ganz andere Kulturen, Religionen, Lebensumstände kennenlernen darf. Der EFD bei der Organisation Dejavato in Indonesien ist daher auch um einiges herausfordernder“, weiß Stephanie Sieber vom aha in Vorarlberg. Alle Infos zum Projekt, zu den Kosten und Voraussetzungen findet man unter www.aha.or.at/efdweltweit.

