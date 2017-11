"Eduard butz do Bart, z’Dorobiro ischt Martinimart"

Dementsprechend wurde am 11. November in Dornbirn der Martinimarkt gefeiert, wobei natürlich weder der Leitgedanke des Teilens noch die Gans fehlen durfte. Auch die „Lüt im alto Häß“ spielen traditionellerweise in Dornbirn eine wichtige Rolle und geben dem Markt eine einzigartige Note. Die Stadt Dornbirn schätze die Zahl der „Lüt im alto Häß“ auf rund 200 und es werden augenscheinlich von Jahr zu Jahr mehr, die sich dieser Tradition anschließen.