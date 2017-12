Edtstadler gegen Gudenus-Idee für Asyl-Großquartiere

Die ÖVP-Staatssekretärin im Innenressort, Karoline Edtstadler, lehnt die vom neuen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus geforderten Asyl-Großquartiere in Wien ab. Diese seien "nicht die Lösung", sagte Edtstadler im ORF-Fernsehen.

Das Beispiel Paris zeige, “dass es wohl nicht die Lösung der Probleme ist, diese Dinge an den Rand zu drängen. Sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir die Menschen integrieren und in unsere Gesellschaft hereinholen”, sagte Edtstadler, die zuletzt zwei Jahre in Frankreich gelebt hat.