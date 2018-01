Edit Schlaffer ist Reader's Digest "Europäerin des Jahres"

Das Magazin Reader's Digest ehrt die österreichische Soziologin Edit Schlaffer mit der Auszeichnung "Europäerin des Jahres 2018" für die Gründung von Mütterschulen und für ihren Einsatz gegen die Radikalisierung von Kindern. Dort lernten Frauen, Anzeichen der Radikalisierung bei ihren Kindern zu erkennen und wirkungsvoll gegenzusteuern, heißt es von Reader's Digest am Montag.

Schlaffer (67) lebt in Wien und war als Soziologie-Dozentin an der Universität Wien tätig. Sie betrieb Feldforschung und arbeitete viele Jahre lang mit Flüchtlingen aus Bosnien und Afghanistan. 2001 gründete sie die Organisation “Frauen ohne Grenzen” (frauen-ohne-grenzen.org) mit dem Ziel, Frauen in die Lage zu versetzen, den gesellschaftlichen Wandel zu gestalten, wie es von Reader’s Digest weiter heißt. Sieben Jahre später rief sie mit SAVE (Sisters Against Violent Extremism, deutsch: Schwestern gegen gewalttätigen Extremismus) die weltweit erste weibliche Anti-Terror-Plattform ins Leben.