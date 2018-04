Edgar Selge spielt "König Lear" am Schauspielhaus Hamburg

Nach dem Riesenerfolg von "Unterwerfung" spielt Edgar Selge (70, "Tatort") erneut eine herausragende Rolle am Hamburger Schauspielhaus. Zur Saisoneröffnung am 19. Oktober wird der Schauspieler als "König Lear" von William Shakespeare auf der Bühne stehen. Wie bei "Unterwerfung" nach dem Roman von Michel Houellebecq wird erneut Intendantin Karin Beier Regie führen.

Das teilte sie am Freitag in Hamburg bei der Vorstellung des Spielplans für die Saison 2018/19 mit. Weitere Höhepunkte in der kommenden Spielzeit sind das Musical “Lazarus” von David Bowie und Enda Walsh (Regie: Falk Richter), “Wer hat Angst vor Virginia Woolf?” von Edward Albee (Regie: Karin Beier), sowie eine Inszenierung von Karin Henkel und Katie Mitchell und ein neues Stück mit dem Titel “Probleme, Probleme, Probleme” von René Pollesch.