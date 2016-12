Edeka übernimmt zum Jahreswechsel Kaiser’s Tengelmann

Edeka wird dann bis Ende März schrittweise über 60 Filialen – vor allem in Berlin – an den Konkurrenten Rewe weiterreichen, wie der Kölner Konzern berichtete. Der Übernahme war eine mehr als zweijährige Auseinandersetzung vorausgegangen. Denn die Pläne von Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub zum Verkauf der Kette ausgerechnet an Marktführer Edeka waren auf Widerstand des deutschen Bundeskartellamts gestoßen.

Eine Ausnahmegenehmigung von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel für den Zusammenschluss wurde vom Düsseldorfer Oberlandesgericht auf Antrag von Edeka-Konkurrenten gestoppt. Erst mühsame Verhandlungen zwischen Edeka und Rewe unter Vermittlung des deutschen Altkanzlers Gerhard Schröder machten den Weg zum Zusammenschluss frei und sicherten 15.000 Kaiser’s-Tengelmann-Beschäftigten langfristige Arbeitsplatzgarantien.

Die Namen Kaiser’s und Tengelmann werden allerdings nicht sofort aus den Einkaufsstraßen verschwinden. Die Umstellung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es bei Edeka und Rewe gleichermaßen. In den bayrischen Tengelmann-Filialen soll der Integrationsprozess bis Ende September abgeschlossen sein. Deutlich schneller gehen soll es allerdings bei den 61 Filialen, die Edeka in Berlin behält.

Auch Rewe will sich mit der Umflaggung der Geschäfte auf die eigene Marke etwas Zeit lassen. Zunächst würden die Informationstechnologie und die Kassensysteme mit Rewe harmonisiert. Erst danach werde man die Umstellung auf die Marke Rewe in Angriff nehmen, hieß es in Köln.

