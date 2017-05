Ed Sheeran verrät Einzelheiten zu “Game of Thrones”-Auftritt

Ed Sheerean hat jedenfalls weitere Einzelheiten zu seinem Gastauftritt in “Game of Thrones” verraten. Und offenbar macht der 26-Jährige in der Serie was er am besten kann – singen.

In der Radioshow “The Hits Radio” gab er preis, dass er Arya Shark – gespielt von Maisie Williams – ein Ständchen darbietet. Ed Sheeran sagte: “Ich habe nur eine Szene mit Maisie. Ich singe einen Song und dann meint sie: ‘Oh, das ist ein toller Song.'”

Ed Sheeran wird in der siebten Staffel von “Game of Thrones” zu sehen sein, die im Juli anläuft.