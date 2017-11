Ed Sheeran gibt nach Videodreh Privatkonzert in Tirol

Der britische Sänger Ed Sheeran (26) wird nach seinem Videodreh in Hintertux für ein Privatkonzert ins Tiroler Zillertal zurückkehren. Die exklusive Show vor 300 Fans geht am 15. Dezember an einer "geheimen Location" in Hintertux über die Bühne, teilte der Tourismusverband Tux-Finkenberg am Freitag mit.

Für das Konzert gibt es keine Tickets zu kaufen. Diese werden weltweit an Fans des Superstars verlost, hieß es. In Österreich vergibt der Radiosender Ö3 vier Karten.

Das Video zu “Perfect” ist seit knapp über einer Woche online, und bisher aus den Top Trends auf Youtube nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Mit über 50 Millionen Aufrufen in einer Woche zählt es zu den meistgesehenen Videos weltweit.

In “Perfect” verliebt sich der Sänger in ein Mädchen, das er seit der Kindheit kennt. Im Video spielt neben Sheeran US-Schauspielerin Zoey Deutch (22, “Beautiful Creatures – Eine unsterbliche Liebe”) die Hauptrolle.