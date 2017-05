Echte LEAD´er Lehrlinge bei Zumtobel

Dornbirn. „Wie kreativ sind wir, wie umsetzbar sind unsere Ideen und wie teamfähig arbeiten wir zusammen?“, diesen Fragen gingen Lehrlinge des ersten Lehrjahres von Zumtobel Group und Sola Messtechnik kürzlich im Rahmen des Kompetenztrainings „LEAD“ auf die Spur. Die kurze Antwort vorweg: „Die Jugendlichen sind äußerst einfallreich!“

LEAD macht Lehrlinge stärker

Alle Lehrlinge besuchen während ihrer Ausbildung LEAD, ein Kompetenztraining zur Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung von Fähigkeiten bei der Arbeit in Teams und im Bereich der Präsentation. Als einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg begleitet die Zumtobel Group heuer 17 Lehrlinge bei ihrem Start ins Berufsleben.

„Ausgebildete Fachkräfte mit Kreativität und Leistungsbereitschaft sind die Zukunft unseres Unternehmens. Wir sind stolz darauf, dass diese vielversprechenden, jungen Talente die Zukunft der Zumtobel Group mitgestalten“, so Felix Stecher, Ausbildungsleiter in der Lehrwerkstatt der Zumtobel Group.

Von Running Schrauben bis nach Sunset City

Die Lehrlinge des ersten Lehrjahres von Zumtobel Group und Sola Messtechnik Group wurden heuer vor die Aufgabe gestellt: „Macht in drei Tagen etwas aus diesem Würfel!“ Was dabei herausgekommen ist und wie spannend sich der Projektverlauf gestaltete, präsentierten die Lehrlinge vergangene Woche in der Lehrwerkstatt in der Höchsterstraße vor zahlreich erschienenen Führungskräften und Ausbildnern der beiden Werke und Vertretern der WKV, AK, AMS, dem Sozialministeriumsservice und privaten Unternehmen aus dem Ländle, die sich ein Bild vom erfolgreichen Ausbildungstraining machen wollten.

Hinter den vielversprechenden Projektarbeiten mit Namen wie Infinity Cube, Wachstum, Running Schrauben, Sunset City, Mini-Billard oder Tic tac toe standen lehrreiche Erfahrungen.

„Wir haben in diesen drei Tagen wirklich viel dazu gelernt. Sich Schwierigkeiten und Herausforderungen stellen, wie Vorgabezeiten einhalten oder Material besorgen, das plötzlich ausgegangen ist bis zu der Erkenntnis, wie wichtig es ist miteinander zu kommunizieren“, so das Resümee von „Tic tac toe“-Projektleiterin Anna Lena Gabrie. Dass mit der Kommunikation klappt bei den Zumtobel- und Sola „LEAD“ern auf jeden Fall schon hervorragend, was bei der gelungenen Präsentation eindrücklich demonstriert und mit viel Applaus belohnt wurde.

Factbox:

In Dornbirn, dem Hauptsitz der Zumtobel Group, werden Lehrberufe in den Feldern Elektrotechnik, Elektronik, Metalltechnik, Kunststofftechnik, Mechatronik, Prozesstechnik, IT-Technik und Mediendesign angeboten. Als größter privater Arbeitgeber der Stadt bildet die Zumtobel Group derzeit insgesamt 87 Lehrlinge aus.