EC Bregenzerwald brennt auf Revanche

Sehr unzufriedene Gesichter stiegen am letzten Sonntagmorgen aus dem Bus. Die Fahrt nach Canazei hatte sich für die geschwächte Mannschaft erneut nicht ausgezahlt, der vierte Tabellenrang der Gruppe A wurde an Fassa abgetreten. Hingegen schien bei den Falken nur wenige Stunden später der Saisonschlussverkauf zu beginnen. Zunächst wurde der Abgang von Geoffrey Walker bekannt, womit gleichzeitig der Topscorer der AHL die Liga verlässt. Stefan Rovere folgte wenig später und beendet seine Saison bei Braehead Clan. Den Falken fehlen für Freitag somit zwei wichtige Legionäre in der Offensive. Aber auch die Wälder müssen mit der Verletzung von Antti Kauppila auf einen wichtigen Importspieler für den Rest der Saison verzichten.

Des Weiteren fehlen beim EC Bregenzerwald erneut Philipp Koczera und Mark Kompain. Andreas Judex gesellt sich krankheitsbedingt ebenfalls zu den Ausfällen. Für Freitag sind Lucas Haberl und Jonas Kofler auch nicht verfügbar. Sie verweilen mit dem U19 Nationalteam in Polen. Trotzdem glauben die Wälder an eine Revanche, die Miniserie gegen die Falken soll am Freitag zumindest ausgeglichen werden.

Alex Stein

„Wir haben es satt zu verlieren, aber wir tun nicht die Dinge die nötig sind, um zu gewinnen. Guntram und ich haben den Spielern gesagt, dass wir erwarten, dass sie für unsere Fans kämpfen. Nicht weniger.“