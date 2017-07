Ebola-Epidemie in Demokratischer Republik Kongo beendet

WHO gibt Entwarnung - © APA (AFP)

Zwei Monate nach Beginn der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch für beendet erklärt. Beim letzten bestätigten Ebola-Patienten hätten zwei Tests binnen 42 Tagen Entwarnung gegeben, teilte die WHO am Sonntag mit.