Nächstes Top-Resultat für den Salzburger - © APA (dpa)

Acht Tage nach seinem Sieg in Oberhof hat Biathlet Julian Eberhard am Freitag in Ruhpolding für den zweiten österreichischen Einzel-Podestplatz der aktuellen Weltcupsaison gesorgt. Der Salzburger blieb am Schießstand fehlerlos und musste sich nur dem französischen Weltcupleader Martin Fourcade um 18 Sekunden geschlagen geben. Dritter wurde Emil Hegle Svendsen (NOR).