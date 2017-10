EBEL-Trio hofft auf Sprung in CHL-Achtelfinale

Die Schweizer verließen Wien vor einer Woche als 3:5-Verlierer. Dadurch tat sich für die Capitals die Chance zum Sprung auf Rang zwei hinter Jyväskylä auf. Für Head Coach Serge Aubin ist die Ausgangslage klar: “Zug ist der Favorit. Die Schweizer werden sicher anders auftreten als beim ersten Spiel in Wien. Aber wir sind bereit.” Am Mittwoch sind Salzburg gegen die Grizzlys Wolfsburg (19.30) und der KAC bei den ZSC Lions aus Zürich (19.45) ebenfalls auf Siege angewiesen.

Die Capitals hoben am Montag nach Zürich ab. Zug ist rund 30 Kilometer entfernt. Neo-Goalie Pekka Tuokkola darf sich bei seinem Debüt für die Hauptstädter auf Arbeit einstellen. “Die Herausforderung ist natürlich groß”, sagte der Finne vor dem Antritt in der mehr als 7.000 Zuschauer fassenden Bossard Arena. In der EBEL wärmten sich die “Caps” am Samstag mit einem 2:0 gegen Dornbirn auf. Das Team blieb damit im elften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

Den Capitals hilft beim Leader der Schweizer National League nur ein Sieg nach regulärer Spielzeit für den Einzug in die K.o.-Phase der CHL (Achtelfinale). Salzburg muss gegen Wolfsburg indes in der Eisarena nach Verlängerung bzw. Penaltyschießen siegen, um Platz zwei hinter dem überlegenen Tabellenführer Tampere einzufahren. Die Mozartstädter haben bisher immer das Play-off der CHL erreicht.

“Wir sind heiß und wollen gewinnen. Wir wollen die Wolfsburger von Beginn an unter Druck setzen”, kündigte Stürmer Alexander Rauchenwald an. Wie die Capitals dürfen auch die Salzburger auf ein Erfolgserlebnis bauen. In Wolfsburg gewannen die in der Liga strauchelnden “Roten Bullen” mit 5:4.

Der noch nie im CHL-Play-off gestandene KAC misst sich ebenfalls mit einem Gegner aus der Schweiz. Die ZSC Lions sind in der Liga aktuell zwar nur Siebenter, aber dennoch zu favorisieren. In der Gruppe liegen der KAC und Zürich mit je acht Punkten gleichauf, auch hier ist Platz eins an Titelverteidiger Frölunda Göteborg vergeben. Das Hinspiel vor einer Woche gewannen die Klagenfurter mit 2:1 n.V. und bauten damit ihre hervorragende Bilanz gegen Schweizer Teams mit 10:1 Siegen in CHL bzw. Europa Cup (seit 1965) aus.

(APA)