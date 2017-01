e5-Stammtisch mit Ideen für „Energie-Spielplatz“

Ing. Markus Burtscher von der Marktgemeinde Frastanz und Florian Jochum vom Energieinstitut Vorarlberg begrüßten in der Energiefabrik an der Samina zahlreiche interessierte kleine und große Teilnehmer am ersten „e5-Stammtisch“ in Frastanz. Der Begriff Stammtisch soll verdeutlichen, dass es sich um eine offene Diskussion ohne jegliche Verpflichtung handelt, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Passend zum Motto „Next Generation“ kamen einige Familien aus Fellengatter mit ihrem Nachwuchs, sodass sich auf dem Spielplatz spielenden Kinder direkt mit ihren Ideen einbringen konnten, nachdem sie sich im Elektromuseum inspirieren ließen.

Noch Potential vorhanden

Bürgermeister Eugen Gabriel erklärte in seinen einleitenden Worten, dass Frastanz im Jahr 2014 bei der letzten Zertifizierung 64 Prozent der möglichen Punkte als e5-Gemeinde erzielt hat, und selbstverständlich noch Potential nach oben sei. Als positive Beispiele nannte Gabriel das 50:50-Projekt der Vorarlberger Mittelschule Frastanz, gemeinnützigen Wohnbau mit Passivhausstandard und weiteres mehr.

Energie und Wasserkraft

Beim ersten e5-Stammtisch in Frastanz wurden Ideen gesucht, mit denen man Kindern die Themen Energie und Wasserkraft auf spielerische Art näherbringen kann. Diese sollen nach Möglichkeit am neuen Spielplatz Holzbild in Fellengatter umgesetzt werden, wo ein kleiner Bachlauf zur Umsetzung dieser Ideen einlädt. Anhand von Plänen für den Spielplatz wurden in zwei Gruppen Ideen entwickelt, welche sich sowohl mit Wasserkraft als auch mit Sonnenenergie beschäftigten.

Viele Ideen entstanden

Zu den zahlreichen kreativen Ideen, die für den Spielplatz Holzbild eingebracht wurden, zählten PV-Leuchten, eine „dynamische Matte“ (Stromerzeugung durch Hüpfen), ein Solarkocher, ein Karussell, eine „Gigampfa“ (Wippschaukel) sowie verschiedene Wasserspielchen oder kleine Kanäle für „Bötle“ am Wasserlauf. Markus Burtscher bedankte sich bei allen Teilnehmern des ersten e5-Stammtisches sowie bei den E-Werken Frastanz für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und beim Museumsverein Frastanz für die informative Führung durch das Elektromuseum.