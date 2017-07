E-Bike-Hunderter schon über 300 Mal genutzt

) „Die E-Mobilität und Ökostrom sind Zwillinge”, erklärte VKW-Ökostrom-Geschäftsführer zum Start der E-Bike-Förder­aktion. „Das gilt insbesonde­re für das E-Bike. Einen Teil der Energie für die Fortbewe­gung trägt dabei der Mensch bei und der Rest kommt, idealerweise, aus Ökostrom, also aus der unmittelbaren Natur.“ Das scheinen vie­le VKW-Ökostromkunden ähnlich zu sehen, denn seit dem Start der Aktion im Ap­ril haben bereits über 300 Ökostromkunden die Gele­genheit genutzt und sich ein neues E-Bike im Vorarlber­ger Fachhandel gekauft. Als Belohnung bzw. Förderung haben sie 100 Euro von VKW-Ökostrom aufs Konto über­wiesen bekommen.

Beliebte E-Bikes

Die elektrischen Fahrräder erfreuen sich in Vorarlberg und auch in ganz Österreich zunehmender Beliebtheit. Im vergangenen Sommer präsentierte der VCÖ eine Studie, nach der Österreich bei E-Fahrradverkäufen, auf die Bevölkerungszahl umge­rechnet, die Nummer drei in Europa ist. Nur die radsport­verrückten Benelux-Staaten Niederlande und Belgien liegen vor uns. 2015 waren das etwas über 77.000 E-Bikes, die verkauft wurden. In Vorarlberg wurden, so eine Schätzung, etwa 5500 E-Bikes verkauft. Die Fahrrä­der mit Unterstützung eines Elektromotors sind für viele Anwendungen beliebt: als Al­ternative zum Auto am Weg zur Arbeit, für schnelle Wege im Stadtgebiet oder auch für den täglichen Einkauf. Pen­sionisten freuen sich an der wieder größeren Reichweite. Und immer mehr E-Moun­tainbikes werden auch als Freizeitgefährt in den Ber­gen gesehen, wo bisher un­erreichbare Ziele in greifbare Nähe rücken.

Sonniger Strom

Und der Zwilling Ökostrom? Der präsentiert sich in Vor­arlberg ausgesprochen son­nig. Denn mit 13 Prozent Sonnenstromanteil aus 4200 privaten PV-Anlagen ist der Vorarlberger Ökostrom „der sonnigste Strom Öster­reichs“, wie Karl Dörler gerne festhält. Das macht die Sache auch besonders interessant. Denn auch wenn wetterfeste Pedalritter ihr E-Bike das gan­ze Jahr über nutzen, ist doch der Sommer die Zeit, in der das Fahrrad am meisten ge­nutzt wird. Genau dann gibt es besonders viele Sonnen­stunden und der Anteil am Solarstrom ist weit über dem Jahresschnitt.

Die E-Bike-Förderaktion ist an den Bezug dieses Stroms aus nachhaltigen Quellen geknüpft. Denn so kann die positive Wirkung für Um­welt- und Klima besonders stark reduziert werden. Und auch die kleinen heimischen Ökostromerzeuger werden so gefördert, denn Vorarlber­ger Ökostrom kommt zu 100 Prozent aus dem Land. Es fal­len bei der Produktion weder CO2-Emissionen noch radio­aktive Abfälle an.

Gute Kalkulation

Vorarlberger Ökostrom ist also gut für die Umwelt und für private Stromeinspeiser. Aber die Aktion ist auch für harte Rechner eine vernünf­tige Sache. Denn jeder, der für ein Jahr bei der VKW Öko­strom bezieht, kommt in den Genuss der Aktion.

Die Mehrkosten für den grünen Strom liegen pro Haushalt im Schnitt bei 35 Euro: Wer sich also ein Fahr­rad kauft, hat 65 Euro erspart. Die Aktion gilt natürlich auch für alle bestehenden Kunden, die hier neben dem guten Gefühl Umweltstrom zu be­ziehen auch einen handfes­ten wirtschaftlichen Vorteil erhalten.

Vorarlberger Ökostrom können dabei auch Kunden der Stadtwerke Feldkirch, der E-Werke Frastanz und der Montafonerbahn AG bei ih­rem Energieunternehmen be­ziehen. Und auch ins Allgäu wird Vorarlberger Ökostrom geliefert, auch diese Kunden dürfen natürlich teilnehmen.

Einfache Abwicklung

Die E-Bike-Förderung läuft noch bis Oktober. Um sich die hundert Euro abzuholen, muss man auch nicht viel ma­chen. Denn im Fachhandel liegt der Antrag in der Regel auf. Und der Ankauf bei ei­nem Vorarlberger Fachhänd­ler ist, neben dem Bezug von Vorarlberger Ökostrom, die zweite Voraussetzung für die Förderung.

Der Händler stempelt den Antrag ab. Diesen müssen die Kunden dann gemeinsam mit der Rechnung per E-Mail an die VKW Ökostrom GmbH schicken und die überweist dann die hundert Euro auf das Konto.