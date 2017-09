E-Autos weisen den Weg in die Mobilität der Zukunft

Elektroautos Probe fahren und Einblicke in die E-Mobilität gewinnen, das geht unkompliziert und mit einem bunten Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie beim zweiten Vorarlberger E-Mobilitätstag am Samstag, dem 14. Oktober, von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände von Illwerke vkw in Bregenz.

Am Aktionstag stehen Modelle des Tesla Model S, BMW _3, Mercedes B 250 e, VW e-Golf, Renault Zoe und Nissan LEAF für Testfahrten auf dem Parcours bereit. Raimund Böckle, Autohaus Nissan Amann: „Ich finde den Projekttag ganz toll. Die zukünftigen Elektromobilisten haben die Möglichkeit, sich vor Ort nicht nur perfekt zu informieren, sondern vor allem auch das für sie am besten geeignete Fahrzeug zu finden.

Das E-Mobilitätszentrum der Illwerke vkw ist der richtige Rahmen dafür.“ Höhere Reichweite Das Nissan-Batteriemietkonzept soll den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. Mit der 30 kWh starken Batterie steigt die Reichweite des Nissan Leaf auf 250 Kilometer gemäß NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Das Aufladen des größeren Akkus ist, laut Hersteller, genauso einfach und bequem wie das der weiterhin angebotenen Leaf-Version mit 24-kWh- Batterie. Es funktioniert zu Hause, an öffentlichen Ladesäulen und im zügig wachsenden europäischen Netz von CHAdeMO-Schnellladestationen. Statt bei anfangs sieben wird im Nissan Leaf mittlerweile schon ab drei Kilometern pro Stunde kinetische Energie zurückgeführt, das steigert die Effizienz des Systems um weitere sechs Prozent auf insgesamt 94 Prozent.