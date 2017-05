Duzdar kündigt Hassposting-Meldestelle bis Sommer an

Duzdar will betroffenen Menschen helfen - © APA

Die für Digitalisierung zuständige Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) hat am Donnerstag bei einem Besuch in Brüssel angekündigt, dass die geplante Meldestelle gegen Hasspostings im Bundeskanzleramt bis zum Sommer eingerichtet werden soll. Das große Ziel sei es, den “Hass im Internet zurückzudrängen” und die davon betroffenen Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen, so Duzdar.