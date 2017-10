Dutzende Tote bei US-Luftangriff auf IS-Stellungen im Jemen

Ziel des Angriffs seien Lager in der Provinz Al-Bajda gewesen, in denen die Kämpfer mit Maschinengewehren, Sturmgewehren und Panzerfäusten trainiert hätten. Die Miliz habe sich in abgelegene Regionen in dem arabischen Land zurückgezogen, um sich auf Angriffe auf die USA und ihre Verbündeten vorzubereiten.

Der Jemen ist das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel. In dem Land kämpfen seit 2015 die schiitischen Houthi-Rebellen gegen die Truppen von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi, der von einer von Saudi-Arabien geführten Koalition unterstützt wird.

(APA/Ag.)