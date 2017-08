Dutzende Tote bei Meuterei in Gefängnis in Venezuela

Soldaten wurden vor dem Gefängnis postiert - © APA (AFP)

In Venezuela sind bei einer Meuterei in einem Gefängnis und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften über 35 Menschen getötet worden. Das teilte der Gouverneur des Staates Amazonas, Liborio Guarulla, am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Generalstaatsanwaltschaft Venezuelas sprach von 37 Toten. Demnach kam es zu den Todesfällen, als das Gefängnis gestürmt wurde.