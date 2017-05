Dutzende Tote bei KÃ¤mpfen in Libyens Hauptstadt Tripolis

Rauch über dem Stadtzentrum von Tripolis - © APA (AFP)

Bei den heftigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Freitag Dutzende Menschen getötet worden. Das libysche Gesundheitsministerium meldete 78 Todesopfer, darunter Zivilisten. Rund 1.000 Menschen seien zudem verletzt worden. Die libysche Nachrichtenseite Al-Wasat berichtete am Samstag von 52 Toten und Dutzenden Verletzten.