Dutzende Tote bei Brand in Krankenhaus in Südkorea

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Südkorea sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende wurden bei dem Unglück in der südöstlichen Stadt Miryang verletzt, wie südkoreanische Sender und die Agentur Yonhap am Freitag berichteten.

In dem brennenden Gebäude befänden sich noch zahlreiche Patienten. Bergungskräfte versuchten, sie in Sicherheit zu bringen. Es werde vermutet, dass das Feuer in der Notfallaufnahme im Erdgeschoß des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen sei.

Bei den Opfern handelte es sich laut dem Feuerwehrchef sowohl um Patienten aus dem Krankenhaus als auch um Bewohner des Heims. Nach Angaben der Polizei befanden sich bei Ausbruch des Brandes rund 200 Menschen in dem Gebäude.

Erst vor einem Monat hatte eine schwere Brandkatastrophe Südkorea erschüttert: In einem Fitnessclub in der Stadt Jecheon waren im Dezember 29 Menschen getötet worden. Experten zufolge hatte eine leicht entflammbare Außenverkleidung mit zu der Katastrophe geführt.