Dutzende Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Die Lage in Teilen Afghanistans bleibt unruhig - © APA (AFP)

Zu Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan sind in Afghanistan bei Anschlägen mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Behördenangaben zufolge brachte am Samstag in der Provinz Khost im Osten des Landes ein Selbstmordattentäter eine Autobombe zur Explosion. Bei dem Anschlag nahe eines Fußballplatzes seien mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und acht verletzt worden.