Dutzende Tote bei Angriffen mutmaßlicher Jihadisten in Mali

Im westafrikanischen Mali haben mutmaßliche Jihadisten Dutzende Zivilisten getötet. "Es gab 43 Tote innerhalb von zwei Tagen", sagte Sidigui Ag Hamadi, ein Stammesvertreter in der Stadt Menaka, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Der Gouverneur von Menaka, Daouda Maiga, wollte keine konkrete Opferzahl nennen. Eine Untersuchung vor Ort müsse diese erst klären.

“Es gibt unterschiedliche Versionen, aber ich weiß, dass Frauen und Kinder unter den Opfern sind, auch alte Menschen”, sagte Maiga. Stammesvertreter Hamadi sagte, als Reaktion auf die Angriffe hätten Tuareg-Kämpfer begonnen, die Stützpunkte der Jihadisten “zu zerstören und sie zu vernichten”. Er machte insbesondere die Jihadistengruppen Gatia und MSA für die Angriffe an der Grenze zum Niger verantwortlich, diese wiesen die Vorwürfe zurück. Die Jihadisten in der Gegend, in denen die Angriffe erfolgten, haben dem Islamischen Staat (IS) die Treue geschworen.