Dutzende nahmen bei Trauerfeier Abschied von Zsa Zsa Gabor

Prinz von Anhalt will die Asche seiner Frau nach Budapest bringen

Dutzende Menschen haben bei einer Trauerfeier in Beverly Hills Abschied von der Schauspielerin und Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor genommen. “Lebewohl meine Liebe” stand auf einem Foto Gabors neben weißen Rosen in der Church of the Good Shepherd, als Pater Ed Benioff am Freitag den katholischen Gottesdienst leitete.