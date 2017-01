Befehl zum Anschlag auf Istanbuler Klub kam aus Al-Raqqa

Aufarbeitung der Terrorattacke - © APA (AFP)

Nach der Festnahme des Hauptverdächtigen beim Angriff auf den Istanbuler Klub Reina in der Silvesternacht kommen immer mehr Details über die Tat mit 39 Todesopfern zutage. Die türkische Polizei führte am Mittwoch laut Agenturberichten mehrere Razzien durch und nahm 60 mutmaßlichen Anhänger der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) fest. Der IS hatte den Angriff auf den Club für sich reklamiert.