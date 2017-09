Dutzende Kriminelle entkamen bei Gefängnisausbruch in Indien

Möder und Vergewaltiger konnten aus einem indischen Gefängnis ausbrechen. - © pixabay.com

Bei einem Massenausbruch sind dutzende Kriminelle aus einem Jugendgefängnis in Indien entkommen, darunter Mörder und Vergewaltiger. 34 Insassen entkamen in der Nacht auf Montag aus der Haftanstalt im östlichen Bundesstaat Bihar, nachdem sie Gitter an Fenstern und einem Tor durchtrennt hatten, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Zwölf stellten sich später den Behörden.