Dutzende Haftbefehle für Ex-TV-Mitarbeiter in Türkei

Die Regierung in Ankara sieht darin ein Kommunikationsmittel der Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den sie für den Putschversuch verantwortlich macht. Gülen weist dies zurück. Die Angestellten waren bereits wegen ihrer angeblichen Verbindung zu dem Putschversuch entlassen worden.

Zudem nahm die Polizei am Mittwochmorgen 14 Unteroffiziere in sechs Provinzen fest, wie die Agentur Dogan meldete. Am Tag zuvor waren Haftbefehle gegen mehr als Hundert Mitarbeiter im Technologiesektor erlassen worden. Auch ihnen wird vorgeworfen, den verschlüsselte Messengerdienst ByLock genutzt zu haben.

Am Samstag jährt sich der Putschversuch in der Türkei. Wegen mutmaßlicher Kontakte zur Gülen-Bewegung wurden bisher rund 50.000 Menschen festgenommen und rund 150.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs entlassen oder vom Dienst suspendiert.

Unterdessen tötete die türkische Polizei bei einer Razzia in der zentralen Provinz Konya fünf mutmaßliche Anhänger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Die Verdächtigen hätten sich ihrer Festnahme widersetzt, erklärte das örtliche Gouverneursamt am Mittwoch. Vier Sicherheitskräfte seien bei den Schusswechseln verletzt worden.

Die Polizei beschlagnahmte fünf Schnellfeuergewehre sowie weitere Waffen und Munition. Laut der Nachrichtenagentur Dogan bestand der Verdacht, dass die Verdächtigen einen Anschlag auf die Feiern zum Jahrestag des Putschversuchs vom 15. Juli planten.

