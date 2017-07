Dutzende Flüchtlinge nach Bootsunglück vor Libyen vermisst

Aufgrund des guten Wetters am Mittelmeer wagen derzeit besonders viele Migranten die Bootsfahrt von Nordafrika nach Europa. Schlepper nutzen das in Libyen herrschende Chaos, um Menschen gegen hohe Geldzahlungen von dort aus Richtung EU zu lotsen. Vor allem Flüchtlinge aus dem südlichen Teil Afrikas treten von Libyen aus die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer ins rund 300 Kilometer entfernte Italien an. Nach Angaben internationaler Organisationen warten derzeit zwischen 800.000 und eine Million Menschen in Libyen auf eine Gelegenheit zur Überfahrt.

(APA/ag.)