Dutzende Festnahmen in Flüchtlingslager auf Lesbos

Bereits in der Vorwoche kam es zu Festnahmen - © APA (AFP)

Die griechische Polizei hat am Montag bei einer Razzia im Flüchtlingslager von Moria auf der Insel Lesbos 53 Migranten festgenommen. Die Festgenommenen hatten entweder keine legalen Papiere oder ihre Asylanträge waren auch in zweiter Instanz abgelehnt worden. Das berichtete das Staatsfernsehen (ERT) unter Berufung auf die Behörden der Insel Lesbos am Montag.