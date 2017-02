Dutzende Clowns feiern Ur-Clown Joseph Grimaldi in London

Hui, da ging es lustig zu! - © APA (AFP)

Dutzende Clowns haben am Sonntag in London den 1837 verstorbenen Urvater der Clown-Kunst, Joseph Grimaldi, gefeiert. Geschminkt, mit roten Nasen, bunten Hüten und klobigen Schuhen – Männer wie Frauen, Kinder und sogar Babys in Kostümen – drängten in die Kirche All Saints, um in einem Gottesdienst singend und betend das Clowntum zu preisen.