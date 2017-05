Duterte droht mit tausenden Toten im Antidrogenkrieg

Duterte geht seinen mörderischen Weg weiter - © APA (AFP)

Trotz internationaler Kritik an seinem Antidrogenkrieg will der philippinische Präsident Rodrigo Duterte seinen Kampf gegen Drogenkriminelle weiter verschärfen. Um sein Ziel einer drogenfreien Gesellschaft zu erreichen, werde er noch weit mehr Menschen als bisher töten, sagte Duterte am Donnerstag. “Lass es 50.000 werden. Ich werde sie alle erledigen”, sagte der Staatschef.